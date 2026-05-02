Varese si prepara a affrontare una partita importante contro una squadra di Lavagna, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa avvicinare i playoff. La sfida si svolge su un campo in sintetico, una condizione che potrebbe influenzare le strategie delle due squadre. Mister Ciceri ha evidenziato alcuni rischi tattici legati alle caratteristiche del terreno, che potrebbero incidere sull’andamento della gara.

? Cosa scoprirai Come farà il Varese a gestire il campo sintetico ligure?. Quali sono i rischi tattici segnalati da Mister Ciceri?. Chi potrà determinare il sorpasso del Chisola in classifica?. Come influenzeranno i risultati delle altre squadre il destino biancorosso?.? In Breve Varese ha 53 punti, superando il Chisola che ne conta 52.. Mister Andrea Ciceri punta sulla condizione atletica per la sfida del 3 maggio.. Lavagnese è già retrocessa con un totale di 27 punti in classifica.. Radio Materia trasmetterà i commenti lunedì alle ore 14:00.. Il Varese affronta la sfida decisiva contro la Lavagnese domenica 3 maggio per blindare il vantaggio sul Chisola e conquistare l’accesso ai playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese, sfida decisiva a Lavagna: l’obiettivo sono i playoff

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