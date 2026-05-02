Gli agenti di polizia hanno fermato un'auto a Valmontone e, controllando i documenti, hanno scoperto che la patente di guida era falsa, proveniente da un altro paese. Durante i controlli, è emerso che il veicolo non era assicurato, portando a un approfondimento sulla posizione del conducente. La verifica della patente greca ha permesso di scoprire l'alterazione e di procedere con i provvedimenti del caso.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli agenti a smascherare la patente greca?. Perché il comportamento del conducente ha spinto i poliziotti all'approfondimento?. Quanto ammonta la sanzione totale per le irregolarità riscontrate?. Chi dovrà indagare sulle modalità di ottenimento del documento falso?.? In Breve Sanzioni amministrative per il conducente ammontano a 6139,00 euro totali.. Assicurazione scaduta da gennaio 2025 e revisione del veicolo scaduta a marzo.. Patente greca falsa priva di ologrammi analizzata con lampade UV e lenti.. Nissan Micra sequestrata in via Casilina verso la direzione di Labico.. Alle due del mattino di mercoledì...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valmontone, fermato con patente falsa e auto senza assicurazione

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