Unife il ‘Career Day’ giunge alla sua decima edizione | 100 aziende in cerca di talenti tra studenti e laureati

Il ‘Career Day’ organizzato dall’università torna al Polo Scientifico Tecnologico mercoledì 6, a partire dalle 9. Per questa decima edizione, sono circa 100 le aziende che parteciperanno, offrendo opportunità di incontro e colloqui a studenti e laureati. L’evento si svolge in presenza e permette ai partecipanti di conoscere le aziende e presentare i propri curricula. La giornata si svolgerà in una sede all’interno del campus universitario.

Il ‘Career Day Unife’ torna al Polo Scientifico Tecnologico (Via Saragat 1). L’evento, che si terrà mercoledì 6 dalle 9.30 alle 15, è organizzato dall'Università di Ferrara per favorire l'incontro tra le imprese e chi studia o ha studiato a Unife.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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