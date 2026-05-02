Unclosed Embrace il debutto della nuova band alternative metal che scuote Bologna

Una nuova band alternative metal si presenta sulla scena musicale di Bologna. Il gruppo, chiamato Unclosed Embrace, ha formato nel 2024 e si prepara a pubblicare il loro primo album omonimo a maggio 2026. Il quartetto si è formato sotto le Due Torri e rappresenta una delle recenti novità nel panorama musicale locale.

Una nuova band alternative metal si affaccia sulla scena musicale di Bologna. Si chiamano Unclosed Embrace e a maggio 2026 pubblicheranno il loro primo album, un disco omonimo che segna ufficialmente il debutto del quartetto nato sotto le Due Torri nel 2024. Il progetto prende forma dall’amicizia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Audio segreti e piste alternative: il nuovo fronte investigativo che scuote il caso GarlascoA Milano si apre un nuovo fronte investigativo sul caso Garlasco, uno dei dossier giudiziari più complessi e discussi degli ultimi anni, legato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Unclosed Embrace, il debutto della nuova band alternative metal che scuote Bologna; UNCLOSED EMBRACE, a Maggio l'album di debutto; Bologna i convocati per il Cagliari | la decisione ufficiale su Bernardeschi e Rowe. Unclosed Embrace, il debutto della nuova band alternative metal che scuote BolognaUna nuova band alternative metal si affaccia sulla scena musicale di Bologna. Si chiamano Unclosed Embrace e a maggio 2026 pubblicheranno il loro primo album, un disco omonimo che segna ufficialmente ... bolognatoday.it A Bologna nasce una nuova band alternative metal: ecco gli Unclosed Embrace, a maggio il disco d’esordioNasce una nuova band alternative metal a Bologna: l'album sarà inciso solo su audiocassetta. Release dal vivo allo 'Spring of Darkness Festival 2026' ... dire.it Nascono gli Unclosed Embrace: a maggio esce il primo album della nuova band alternative metal di Bologna - facebook.com facebook Unclosed Embrace, il debutto della nuova band alternative metal che scuote Bologna x.com