Una famiglia sottosopra | un remake piatto e privo di originalità – Recensione

Un nuovo film che racconta le complicazioni di una famiglia problematica è stato recentemente oggetto di recensione. La trama ruota attorno a una coppia con figli, con la moglie che lavora come medico. La narrazione presenta situazioni di tensione e conflitto tra i membri della famiglia, con una struttura narrativa che si ripete e poca originalità nel trattamento della storia. La pellicola è stata valutata come un remake piatto e poco innovativo.

Alessandro Moretti ha una famiglia a dir poco problematica. La moglie Margherita è un medico affermato eternamente insoddisfatta e i tre figli sono la somma di ogni stereotipo generazionale immaginabile: Alice, è un’adolescente dalla critica sempre pronta; Leo è un sedicenne dedito alla cannabis; Anna è ancora una bambina piena di sogni. Completa il quadro la suocera Rachele, che vive in casa e non manca occasione per ricordare ad Alessandro che la figlia avrebbe potuto scegliere di meglio. Per il compleanno della più piccola i protagonisti di Una famiglia sottosopra decidono di trascorrere una giornata a Gardaland, ignari di cosa lì attende al successivo risveglio.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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