Gli americani Ben Dalton, sua moglie Louise e la figlia undicenne Agnes si trovano in vacanza in Italia, in cerca di una una pausa dalla loro stressante routine londinese. Lui ha recentemente perso il lavoro e sta attraversando la classica crisi di mezz’età, che si riflette inevitabilmente anche nella situazione coniugale. Al resort incontrano Paddy e Ciara, una coppia britannica esuberante e libera con la quale entrano in sintonia. Qualche mese dopo sono proprio questi ultimi a invitare i malcapitati protagonisti di Speak No Evil a trascorrere un weekend nella loro casa di campagna nel Devon, nell’Inghilterra più rurale. Nonostante alcune riserve iniziali, i Dalton accettano sperando che la gita possa aiutare a riparare ulteriormente il loro matrimonio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Speak No Evil: un remake divertente ma innocuo – Recensione

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