Un parco intitolato al fondatore del movimento Scout | omaggio ai valori educativi

A Ferrara è stata inaugurata un’area verde in via Galvani intitolata a Robert Baden-Powell, fondatore del movimento Scout. L’evento si è svolto nella mattinata di venerdì 1, con la partecipazione di rappresentanti della comunità locale e membri del movimento Scout. La cerimonia ha rappresentato un riconoscimento simbolico ai valori educativi promossi dal fondatore e alla presenza storica dello scoutismo nella città.

La città di Ferrara rende omaggio al movimento Scout mondiale. Durante la mattinata di venerdì 1 è avvenuta l’intitolazione dell’area verde di via Galvani a Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo, in un luogo altamente simbolico per la comunità Scout ferrarese, che nel 2007 aveva.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Parco dedicato al fondatore degli scoutIl taglio del nastro e lo svelamento della targa tra viale Gorizia e via Adda hanno sancito ufficialmente, domenica mattina, la nascita del parco... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un parco intitolato al fondatore del movimento Scout: omaggio ai valori educativi; L’omaggio al movimento Scout. Il parco intitolato a Baden-Powell: Un premio all’attività educativa; A Ferrara il parco di via Galvani sarà intitolato al fondatore dello scautismo mondiale Robert Baden-Powell; Parco della Pace: Un percorso da fare insieme. L’omaggio al movimento scout. Il parco intitolato a Baden-Powell: Un premio all’attività educativaL’area verde di via Galvani in memoria del fondatore dello scautismo, simbolo di impegno e solidarietà. L’assessore Cristina Coletti: Questa è una giornata significativa per tutta la città, grazie a ... msn.com A Ferrara il parco di via Galvani sarà intitolato al fondatore dello scautismo mondiale Robert Baden-PowellFerrara rende omaggio al fondatore dello scautismo mondiale Robert Baden-Powell intitolandogli il parco di via Galvani. La cerimonia di intitolazione ufficiale, aperta a tutta la cittadinanza, si svol ... cronacacomune.it Tvr Xenon. . L’APPROFONDIMENTO – Il Gruppo Scout Agesci Palagonia 1 protagonisti all'AranciaFest 02.05.2026 AranciaFest 2026, promossa per celebrare l'Arancia Rossa di Palagonia IGP, ha registrato il coinvolgimento anche del tessuto sociale della citt - facebook.com facebook