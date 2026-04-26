Campi elettromagnetici l' Umbria si dà una rete regionale di monitoraggio | incontro il 28 aprile a Perugia

L’Umbria organizza un incontro il 28 aprile a Perugia per discutere la creazione di una rete regionale dedicata al monitoraggio dei campi elettromagnetici. L’obiettivo è mettere in atto un sistema uniforme per rilevare e analizzare l’inquinamento elettromagnetico nell’intera regione. La riunione si svolgerà nel pomeriggio e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti nel progetto.