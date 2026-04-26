Campi elettromagnetici l' Umbria si dà una rete regionale di monitoraggio | incontro il 28 aprile a Perugia
L’Umbria organizza un incontro il 28 aprile a Perugia per discutere la creazione di una rete regionale dedicata al monitoraggio dei campi elettromagnetici. L’obiettivo è mettere in atto un sistema uniforme per rilevare e analizzare l’inquinamento elettromagnetico nell’intera regione. La riunione si svolgerà nel pomeriggio e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti nel progetto.
Creare una rete regionale omogenea per monitorare l'inquinamento elettromagnetico. È quanto si propone di realizzare l'iniziativa "Verso una rete regionale per il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico", in programma martedì 28 aprile alle 15.30 nella sala del Consiglio della Provincia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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