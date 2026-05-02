Udinese parla Collavino | La nostra forza è lo scouting su cui lavoriamo in maniera molto attenta In questa stagione…

Durante il prepartita tra Udinese e Torino, il direttore generale dei bianconeri ha dichiarato che la loro principale risorsa è lo scouting, attività sulla quale dedicano grande attenzione. Ha sottolineato che in questa stagione hanno concentrato i loro sforzi in modo particolare su questa area, senza fornire ulteriori dettagli. L'intervento è stato trasmesso ai microfoni di DAZN prima dell’inizio della partita.

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