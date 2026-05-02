Ucciso per 30 euro La tragica morte di Michelangelo | movente sconvolgente

Per settimane, le autorità avevano cercato senza successo l'uomo scomparso, rendendo il suo caso uno dei più inquietanti della zona periferica di Bari. Solo successivamente è emerso che la morte di Michelangelo è avvenuta a causa di un episodio legato a un pagamento di 30 euro. Le indagini hanno portato alla scoperta di un movente che ha sconvolto la comunità locale, evidenziando la tragica fine di una persona scomparsa nel nulla.

Per settimane di Michelangelo Scamarcia si erano perse completamente le tracce, fino a trasformare la sua scomparsa in uno dei casi più inquietanti della periferia di Bari. L’uomo, 67 anni, non dava più notizie di sé dal 31 marzo, una circostanza che aveva spinto il fratello, due giorni dopo, a rivolgersi alle autorità presentando una denuncia di scomparsa. Da quel momento erano iniziate le ricerche, mentre il mistero intorno alla sua assenza cresceva con il passare dei giorni. La svolta è arrivata solo nelle scorse ore, quando il corpo del 67enne è stato scoperto in condizioni drammatiche all’interno di un negozio della zona, nascosto nel retro dell’attività commerciale e avvolto in alcune buste di plastica.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Leggi anche: Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio a Bari, confessa il titolare: “L’ho ucciso per 30 euro” Leggi anche: Condannata a 30 anni per la morte del figlio di 7 anni, ucciso dal patrigno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bari, Scamarcia ucciso dopo una lite per 30 euro. Lin Wei voleva fuggire in Cina, la confessione: L'ho soffocato; Ragazzo italiano ucciso a coltellate a Ibiza: L'assassino è in fuga; Omicidio in ristorante a Bisceglie, vittima uccisa per errore: era un cameriere; Tentato omicidio per un debito di 30mila euro, quattro arresti a Torino. Bari, uomo ucciso per 30 euro. Il killer confessa: L'ho soffocato con una bustaLeggi su Sky TG24 l'articolo Bari, uomo ucciso per 30 euro. Il killer confessa: L'ho soffocato con una busta' ... tg24.sky.it Bari, cadavere 68enne in un negozio cinese. Titolare confessa: L'ho ucciso per debito di 30 euroIl 42enne avrebbe nascosto il cadavere sotto un cumulo di imballaggi, dopo aver soffocato la vittima con un sacchetto di plastica ... adnkronos.com Ha confessato di aver soffocato e ucciso Michelangelo Scamarcia, 68 anni, di Carbonara di Bari, e di averlo fatto per un contrasto insorto con la vittima per un debito di appena 30 euro. Così il commerciante di nazionalità cinese Lin Wei, sottoposto ieri sera - facebook.com facebook Rosario Di Salvo a soli 36 anni fu ucciso con Pio La Torre, nel disperato tentativo di salvargli la vita. Era il 30 aprile di 44 anni fa. Furono colpiti da una pioggia di proiettili. I kalashnikov mafiosi. La Torre era uno dei simboli della vera politica che lottava le mafie x.com