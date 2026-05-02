Trump e la nuova egemonia | il pragmatismo che scuote il mondo

Negli ultimi mesi si sono intensificate le tensioni tra le potenze mondiali riguardo alle strategie di influenza e controllo nelle regioni chiave. La rimozione di alcuni leader e le implicazioni di queste azioni sulla sicurezza energetica e sulle rotte marittime sono al centro di discussioni internazionali. Le decisioni prese nei diversi contesti politici hanno ripercussioni dirette su equilibri e dinamiche globali, creando un quadro di sfide e cambiamenti imminenti.

?? Cosa scoprirai Come influirà la rimozione di Maduro sulla sicurezza energetica dell'Occidente? Perché l'eliminazione di Khamenei potrebbe bloccare lo Stretto di Hormuz? Chi guiderà la Coalizione dei Volenterosi per proteggere le rotte commerciali? Come può l'Europa evitare l'irrilevanza senza basi militari in Italia??? In Breve Rimozione di Maduro in Venezuela per garantire nuovi flussi energetici all'Occidente. Morte di Khamenei in Medio Oriente tramite operazione con .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump e la nuova egemonia: il pragmatismo che scuote il mondo Notizie correlate “Dovete farlo”. Trump chiama le grandi aziende: il piano che cambia tutto e scuote il mondoNon è ancora una decisione ufficiale, ma i segnali arrivano da più direzioni e raccontano una svolta che potrebbe cambiare profondamente l’economia... Petrolio sopra i 110$: Trump scuote il mondo con l’ultimatum all’IranTrump ha lanciato nuove minacce contro l’Iran, scatenando un immediato rialzo dei prezzi del petrolio all’inizio della settimana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trump: 'L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto'. Poi: 'Non sono contento dell'Italia e della Spagna'; La settimana politica: secondo attentato a Trump, segnale di un Paese in tensione; Trump boccia la proposta dell'Iran su Hormuz. Nuove accuse all'Italia; Trump è pronto all’inevitabile tempesta in attesa della nuova proposta dell’Iran. Teheran: 'Probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti'Lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatamolanbia: Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer: Guerra illegale, i ... ansa.it Guerra Iran, Teheran: «Probabile una nuova guerra con gli Usa». Trump: «Finito qui, prenderò il controllo di Cuba»Il ministro degli Esteri di Cuba Bruno Rodríguez ha dichiarato che le nuove sanzioni imposte dal presidente statunitense Donald Trump all'isola equivalgono a una ... ilgazzettino.it L'Iran si dice pronto a una "probabile ripresa del conflitto con gli Stati Uniti" mentre Donald Trump si dice pronto a ritirare i primi militari dalle basi europee e dopo l'Iran punta al nuovo obiettivo: il controllo di Cuba. - facebook.com facebook #Trump è tornato a parlare di #Cuba, “faremo arrivare la Lincoln a 100 metri dalla costa” x.com