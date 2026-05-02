Trento il sogno Serie B tra ambizioni e limiti strutturali

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento, il sogno di salire in Serie B si scontra con limiti strutturali e ostacoli burocratici. La squadra ha l'obiettivo di arrivare alla seconda divisione, ma il progetto di un nuovo centro sportivo incontra difficoltà legate alle autorizzazioni e ai permessi necessari. La questione delle infrastrutture rimane centrale, mentre le pratiche amministrative rallentano i progressi verso il raggiungimento di questo traguardo.

? Cosa scoprirai Come può il Trento raggiungere la Serie B senza nuove strutture?. Quali ostacoli burocratici bloccano concretamente il progetto del nuovo centro sportivo?. Perché il presidente Giacca teme un danno autoimposto per il club?. Cosa accadrà all'indotto locale se le ambizioni sportive superano la logistica?.? In Breve Gestione avviata nel 2014 per garantire stabilità dopo il periodo di instabilità.. Conquista della Serie C nel 2021 in occasione del centenario del club.. Stallo burocratico impedisce l'avvio dei cantieri per il nuovo centro sportivo.. Inadeguatezza dello Stadio Briamasco rispetto ai requisiti richiesti per la Serie B.🔗 Leggi su Ameve.eu

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