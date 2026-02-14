Da 20 anni l’iniziativa nata nei quartieri di periferia coinvolge cittadini e ragazzi tra campo e laboratori educativi Calciosociale Fare gol al degrado è possibile

L’iniziativa Calciosociale, nata vent’anni fa nei quartieri di periferia, mira a coinvolgere cittadini e giovani attraverso partite di calcio e laboratori educativi. La causa di questa attività semplice e concreta è combattere il degrado urbano, offrendo ai ragazzi un’alternativa positiva. Durante le partite, tutti i partecipanti sono chiamati a responsabilizzarsi, senza arbitro e con regole che promuovono l’uguaglianza tra i giocatori. Un esempio: il rigore viene calciato dal giocatore meno forte, per favorire l’inclusione. Ogni partita diventa un’occasione per imparare a collaborare e rispettare le regole

L’arbitro non esiste perché ogni giocatore deve essere responsabile; un giocatore non può fare più di tre gol a partita, ma deve aiutare gli altri a segnare; il calcio di rigore viene battuto dal giocatore meno forte; nessuno resta in panchina perché tutti devono giocare; non ci sono squadre più forti: ognuno ha lo stesso coefficiente tecnico e tutti hanno le stesse possibilità di vincere. Sono queste alcune delle regole del Calciosociale un’iniziativa nata nel 2005 nel quartiere di Corviale, periferia sud ovest di Roma, che propone un’attività educativa e pedagogica per i giovani. Il Campo dei Miracoli, dove gioca la squadra, è nato grazie a cittadini che hanno finanziato l’iniziativa – nonostante il contrasto da parte della criminalità – con il simbolico acquisto di zolle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Durante l’incontro ‘Noi Reagiamo’, si è discusso della sicurezza urbana, analizzando i controlli nelle scuole, la gestione degli spazi giovani e le strategie contro degrado e microcriminalità.

