Tre incontri alla Biblioteca Malatestiana sul suo patrimonio archivistico
Quest’anno la Biblioteca Malatestiana ospiterà tre incontri dedicati al suo patrimonio archivistico. L’iniziativa fa parte di ‘Quante storie nella Storia’, un progetto promosso dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana. La serie di incontri si svolgerà presso la biblioteca e mira ad approfondire aspetti legati agli archivi e alla loro conservazione.
Anche quest’anno la Biblioteca Malatestiana aderisce all’iniziativa ‘Quante storie nella Storia’, promossa dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana. Si tratta di un appuntamento consolidato proposto con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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