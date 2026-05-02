A Montelupo Fiorentino, durante un pranzo in un ristorante, un uomo è morto soffocato. La giornata, dedicata a una gita con familiari e amici, si è conclusa in tragedia con l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Le autorità stanno attualmente indagando sul caso per chiarire le circostanze di quanto accaduto. La notizia ha suscitato sgomento tra i presenti e la comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata di festa che si trasforma in dramma. Quella che doveva essere una giornata serena, trascorsa tra familiari e amici durante una gita fuori porta, si è trasformata in una tragedia in Toscana. Un uomo di 85 anni ha perso la vita soffocato da un boccone di cibo mentre si trovava a pranzo in un ristorante nelle campagne di Montelupo Fiorentino, nell’area metropolitana di Firenze. Il malore improvviso davanti ai presenti. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, 1° maggio, intorno alle 14:30, quando l’uomo ha iniziato improvvisamente a mostrare gravi difficoltà respiratorie. Un boccone gli era andato di traverso, ostruendo le vie aeree.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Montelupo Fiorentino, muore soffocato durante il pranzo in un ristorante

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