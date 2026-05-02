Traffico di droga De Angelis lascia il carcere | disposti i domiciliari dal Riesame napoletano

Francesco De Angelis è stato rimesso in libertà dopo che il Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso di spostarlo dai domiciliari alla detenzione in casa. La decisione segue una richiesta di modifica delle misure cautelari nell’ambito di un procedimento legato a un’inchiesta sul traffico di droga. De Angelis era detenuto in carcere prima della nuova ordinanza. La vicenda coinvolge altri soggetti e prosegue l’attività investigativa.

AVELLINO – Francesco De Angelis non è più in carcere. La Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto per lui gli arresti domiciliari. De Angelis risponde di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: secondo l'accusa, era parte attiva del sodalizio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Inchiesta sulla droga a Ostuni, un altro indagato lascia il carcere: domiciliariIl gip ha accolto l'istanza dei legali del 40enne, si era registrato il parere positivo della Dda. Altavilla Irpina, l’inchiesta sul traffico di droga: nuova svolta per Francesco De AngelisLa Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli: nuovo giudizio sulla scarcerazione di Francesco De Angelis In tale sede, la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Operazione sulla rotta balcanica: 9 arresti per traffico di migranti; Traffico di droga nel Nord-ovest, eseguite 21 misure cautelari; Dal traffico di droga all'acquisto di auto di lusso e agriturismo con piscina: sequestrato un patrimonio da 300mila euro; Usa, ancora un attacco contro un'imbarcazione sospettata di traffico di droga. Inchiesta traffico di cocaina sull’asse Calabria-Toscana, assolto titolare noto bar di Lecce e torna liberoLECCE - Si chiude con un’assoluzione piena, per non aver commesso il fatto, il processo a carico di Marco Trimarchi, il 42enne, proprietario di un noto bar ... corrieresalentino.it Traffico di stupefacenti e scommesse illegali: 23 arresti nel clan Russo di NolaL’operazione ha portato all’emissione di 23 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Focus su scommesse illegali. agimeg.it , Il blitz della Polizia a Milano https://www.corrieredellacalabria.it/2026/05/02/traffico-di-droga-due-arresti-e-32-kg-sostanza-sequestrata/ - facebook.com facebook 9 arresti tra Bosnia e Croazia per traffico di esseri umani. L’operazione della polizia bosniaca (Sipa) è stata supportata dal progetto europeo #Eu4fast al quale partecipa la #Dcpc Direzione centrale della Polizia criminale #24aprile x.com