Tolentino legionella nella casa di riposo Porcelli | scattata la procedura di sanificazione A dicembre un altro episodio

A Tolentino è stata avviata una procedura di sanificazione nella casa di riposo Porcelli a seguito del rilevamento di legionella nell'acqua, risultato dei controlli periodici previsti dal Piano di monitoraggio. Questa non è la prima volta che si verifica un episodio simile nella struttura, poiché a dicembre si era verificato un caso analogo. La presenza del batterio ha portato all'adozione di misure di sicurezza per la sanificazione degli impianti.

TOLENTINO Nuovo caso di legionella nella casa di riposo Porcelli di Tolentino. La presenza del batterio nell’acqua della struttura è emerso dai controlli periodici previsti dal Piano di prevenzione della legionellosi. La comunicazione La comunicazione è arrivata mercoledì con una circolare firmata dal responsabile della struttura e dei servizi, Laila Cervigni, e indirizzata a ospiti, familiari, al personale dipendente e ai collaboratori, oltre che ai responsabili e ai coordinatori di nucleo. Nel documento si precisa che sono stati rilevati valori superiori ai limiti consentiti in tre punti della rete idrica interna, attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti tecnici.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Tolentino, legionella nella casa di riposo Porcelli: scattata la procedura di sanificazione. A dicembre un altro episodio Notizie correlate Casa di riposo Guardiagrele, il sindaco Di Prinzio: "Nessun silenzio, procedura quasi conclusa"L’amministrazione insediatasi a settembre 2020, spiega il sindaco, ha trovato una situazione complessa: l’affidamento della gestione della struttura... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tolentino, legionella nella casa di riposo Porcelli: scattata la procedura di sanificazione. A dicembre un altro episodio; Valori di Legionella oltre i limiti nella casa di riposo Porcelli; Tolentino legionella nella casa di riposo Porcelli | scattata la procedura di sanificazione A dicembre un altro episodio. Tolentino, legionella nella casa di riposo Porcelli: scattata la procedura di sanificazione. A dicembre un altro episodioTOLENTINO Nuovo caso di legionella nella casa di riposo Porcelli di Tolentino. La presenza del batterio nell’acqua della struttura è emerso ... msn.com Legionella alla casa di riposo Porcelli a Tolentino: usati boiler per garantire l’acqua caldaTOLENTINO La casa di riposo tolentinate dell’Asp civica assistenza Porcelli ancora alle prese con la legionella. A seguito delle verifiche periodiche di routine è emersa la presenza del batterio ... corriereadriatico.it Futuro Nazionale sbarca a Tolentino: il referente è Antonio Trombetta Il consigliere comunale, una lunga storia politica nell'alveo del centrodestra, nel 2024 aveva lasciato la maggioranza per passare nel Gruppo misto: «Con Vannacci finalmente una persona, - facebook.com facebook