Tg3 Linea Notte ancora un successo | ieri share al 9,3%

La puntata di Tg3 Linea Notte ha registrato 515.000 spettatori e uno share del 9,3%. La trasmissione è andata in onda ieri sera e ha riscosso un buon riscontro in termini di ascolti. I dati indicano un andamento positivo rispetto alle emissioni precedenti, confermando l’interesse del pubblico per questa fascia di programmazione. Nessuna informazione aggiuntiva sui motivi di questa performance.

AGI - Ottimi ascolti per la puntata del Tg3 Linea Notte, seguita da 515.000 spettatori, con uno share del 9,3%. Nel programma, iniziato subito dopo la fine del Concerto di Roma, sono stati approfonditi i temi caldi dell'attualità insieme a un parterre di esperti di rilievo. Gli ospiti. Sotto la guida di Ilaria Capitani, il confronto è partito dall'analisi della direttrice dell’AGI Rita Lofano, che ha approfondito i principali retroscena politici della giornata. È seguito l'intervento di Azzurra Rinaldi, docente di Economia Politica alla Sapienza di Roma, che ha spiegato lo stato dell'economia italiana concentrandosi in particolare su cosa sta succedendo nel mondo del lavoro.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tg3 Linea Notte, ancora un successo: ieri share al 9,3% Notizie correlate Rai: boom di ascolti per Tg3 Linea Notte, 8,2% di shareAGI - Boom di ascolti ieri sera su Rai 3 per Tg3 Linea Notte condotto da Ilaria Capitani. Referendum giustizia: sondaggio Tg3 Linea Notte, No al 42,6% e Sì al 42,4%(Adnkronos) – Il no accelera e mette la freccia a due settimane dal referendum sulla riforma della giustizia. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sondaggio Tg 3, il voto: sorpasso al fotofinish, chi vince le elezioni oggi; Tg3 linea notte del 25/04/2026; Sondaggio EMG per Tg3 Linea Notte: FdI primo partito e centrosinistra avanti di 0,6 punti; Sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, da 63% giudizio negativo su governo. Sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte, Fratelli d'Italia primo partito ma centrosinistra avanti Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook