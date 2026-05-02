Terzo appuntamento con l' Accademia Palasciania dal titolo La leggenda del pianista sull' oceano dei mostri

L'Accademia Palasciania invita "tutti, tutte e omnia" a un nuovo incontro nel segno dell'accoglienza e dello svago misto alla ricerca del vero e del miro. Dopo la lezione-passeggiata del 25 aprile, in cui l'epos della Resistenza capuana si è intrecciato al pathos della Liù pucciniana, prosegue.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Pisticci: nasce l’Accademia del Terzo Settore con la voce dei giovaniMercoledì 22 aprile 2026, alle ore 11, l’Istituto Alberghiero di Marconia a Pisticci ospiterà il debutto radiofonico di Insieme si può.

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