Terni via libera per il parcheggio San Francesco | 4,4 milioni a Terni Reti

A Terni è stata approvata la concessione di 4,4 milioni di euro a Terni Reti per la gestione del parcheggio San Francesco. Con questa somma, si prevede un cambio nella gestione del servizio e un miglioramento delle infrastrutture. La nuova società punta a raggiungere il pareggio operativo nei prossimi mesi, ma non sono stati ancora annunciati i tempi precisi. La decisione riguarda principalmente la gestione e l’amministrazione del parcheggio.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del parcheggio San Francesco dopo l'investimento?. Quando raggiungerà il pareggio operativo la nuova società Terni Reti?. Perché il Comune deve versare 4,4 milioni di euro subito?. Chi gestirà i nuovi aspetti economici e finanziari dell'operazione?.? In Breve Investimento di 4,4 milioni per il 73% della proprietà superficiaria a Terni Reti. Nannurelli e Marcucci gestiscono aspetti patrimoniali ed economici dell'operazione. Pareggio operativo previsto nel 2032 con ritorno al Comune del 20% Ebit. Proroga della durata societaria fino al 31 dicembre 2100 per pianificazione lunga. Lunedì prossimo a Palazzo Spada si compirà il passaggio del 73% della proprietà superficiaria del parcheggio Rinascita-San Francesco a Terni Reti, con un investimento di 4,4 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, via libera per il parcheggio San Francesco: 4,4 milioni a Terni Reti Notizie correlate Terni, il telepass per il parcheggio San Francesco Rinascita: “Innovare i servizi per rendere più moderna la mobilità in città”Il servizio si affianca alle modalità di pagamento tradizionali (contanti, bancomat, carte di credito) e alle tariffe consolidate: prima ora: € 1,50;... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Terni, Fondazione Carit approvato il bilancio 2025: patrimonio in crescita e oltre 13 milioni da erogare nel 2026; Aeroporto, aumento di capitale rinviato: nodo da 1,9 milioni per il San Francesco; San Giovanni, via libera al cantiere per trasformare il mercato di via Orvieto; I decreti delle Cause dei Santi: 50 martiri e 4 venerabili. Terni, in Provincia incontro con la Regione per la promozione dei territori nel nome di San FrancescoSi è svolto a Terni in Provincia, convocato e coordinato dal vice Presidente Francesco Maria Ferranti, un incontro sulla promozione turistica del territorio provinciale attraverso le testimonianze di ... corrieredellumbria.it Luci, musica e fede: un tributo corale a San Francesco di Paola https://www.meravigliedicalabria.it/luci-musica-e-fede-un-tributo-corale-a-san-francesco-di-paola/ - facebook.com facebook Il 4 maggio in San Francesco lo spettacolo “Specchi”. Dal 7 al 10 maggio il festival con Graham, Kaag e oltre 200 ospiti. #Friuli #Udine #Cronaca #Cultura x.com