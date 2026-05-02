Telemedicina a Teggiano | presentato il nuovo ambulatorio virtuale

Questa mattina presso il SAUT di Teggiano è stato presentato il nuovo Punto di Telemedicina, attivato dal Comune in collaborazione con l’Asl Salerno. L’ambulatorio virtuale fa parte del progetto degli Ambulatori Virtuali di Comunità e mira a offrire servizi di assistenza sanitaria a distanza. La struttura è stata aperta ufficialmente durante l’evento, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori sanitari.

E' stato presentato questa mattina presso il SAUT di Teggiano, il nuovo Punto di Telemedicina attivato dal Comune di Teggiano in collaborazione con l’Asl Salerno, nell’ambito del progetto degli Ambulatori Virtuali di Comunità. Erano presenti il Sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, l’Assessore.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Teggiano, presentato il nuovo ambulatorio virtuale di telemedicinaTempo di lettura: 4 minutiPresso il SAUT di Teggiano si è svolto un momento di presentazione del nuovo Punto di Telemedicina attivato dal Comune di... Baronissi, inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità: visite specialistiche in telemedicinaUn nuovo servizio sanitario apre ufficialmente le porte all’interno della sede comunale di Baronissi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Telemedicina a Teggiano: presentato il nuovo ambulatorio virtualeL’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una sanità sempre più vicina, accessibile e innovativa, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni del territorio, soprattutto nelle aree interne ... salernotoday.it Teggiano, attivato il Punto di Telemedicina: sanità più vicina ai cittadiniAttraverso piattaforme certificate, i cittadini potranno effettuare vere e proprie prestazioni mediche a distanza, con diagnosi e prescrizioni in tempo reale. agro24.it