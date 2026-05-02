Teggiano presentato il nuovo ambulatorio virtuale di telemedicina

A Teggiano è stato presentato ufficialmente il nuovo ambulatorio virtuale di telemedicina presso il SAUT della città. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune e dell’ASL Salerno, che hanno illustrato le caratteristiche del Punto di Telemedicina recentemente attivato. Questo progetto rientra nell’ambito degli Ambulatori Virtuali di Comunità, con l’obiettivo di offrire servizi sanitari a distanza alla popolazione locale.

Tempo di lettura: 4 minuti Presso il SAUT di Teggiano si è svolto un momento di presentazione del nuovo Punto di Telemedicina attivato dal Comune di Teggiano in collaborazione con l’ ASL Salerno, nell’ambito del progetto degli Ambulatori Virtuali di Comunità. Erano presenti il Sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, l’Assessore alla Sanità Vincenzo D’Alto, l’Assessore Luciana D’Elia e la Consigliera Sofia Marino. Presenti, inoltre, le due facilitatrici digitali Melany Tropiano e Melisa Books, figure fondamentali per il corretto funzionamento dell’ambulatorio virtuale, a cui spetta il compito di assistere i cittadini meno avvezzi all’uso delle tecnologie nell’accesso ai servizi di telemedicina.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teggiano, presentato il nuovo ambulatorio virtuale di telemedicina Notizie correlate Baronissi, inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità: visite specialistiche in telemedicinaUn nuovo servizio sanitario apre ufficialmente le porte all’interno della sede comunale di Baronissi. Baronissi, inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità: visite specialistiche in telemedicina sul territorioL’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Baronissi e l’ASL Salerno, formalizzata attraverso un Protocollo d’Intesa finalizzato...