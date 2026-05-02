A Teheran, un alto ufficiale ha affermato che è probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti. Il vice comandante del Comando di Khatamolanbia ha dichiarato che l’Iran è completamente preparato a rispondere a qualsiasi azione ostile. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle possibilità di escalation o sulle ragioni di questa dichiarazione.

"È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti": lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatamolanbia, aggiungendo: "L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile". "Le forze armate iraniane hanno preso in considerazione misure sorprendenti contro la bellicosità del nemico, misure che non possono nemmeno immaginare", ha aggiunto Assadi. "Non fa alcuna differenza se gli Stati Uniti conducono operazioni militari contro l'Iran o meno, poiché gli Stati Uniti sono caduti in una trappola dalla quale non hanno via d'uscita". Secondo Fars, ha affermato che gli Stati Uniti non rispettano alcun impegno e si trovano in una situazione tale da non essere mai più lo stesso Paese di prima degli attacchi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Teheran: Probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti.

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