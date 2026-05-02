TedxUniversity 2026 dedicato a chi va ' Controvento' | a Foggia si celebra la scelta di restare e investire nella propria terra
A Foggia si svolgerà nel 2026 la seconda edizione di TedxUniversity, evento che si concentra sulla tematica di chi sceglie di rimanere e investire nel proprio territorio. La prima edizione ha riscosso successo e ora l’appuntamento si ripete, rafforzando la sua presenza nel panorama culturale e universitario locale. L’evento si propone di condividere idee e promuovere la valorizzazione della zona attraverso incontri e interventi pubblici.
Dopo il successo della prima edizione, TedxUniversity of Foggia torna nel 2026 con un nuovo capitolo, consolidandosi come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama culturale e accademico e dedicato alla diffusione di idee innovative e alla valorizzazione del territorio attraverso il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Da chi sente il bisogno di partire e cambiare aria a chi scopre che restare può essere una scelta altrettanto potente. L’oroscopo della settimanaDa chi vuole cambiare tutto e subito a chi capisce cosa vale davvero la pena tenere e cosa invece lasciare andare senza rimpianti.