TedxUniversity 2026 dedicato a chi va ' Controvento' | a Foggia si celebra la scelta di restare e investire nella propria terra

A Foggia si svolgerà nel 2026 la seconda edizione di TedxUniversity, evento che si concentra sulla tematica di chi sceglie di rimanere e investire nel proprio territorio. La prima edizione ha riscosso successo e ora l’appuntamento si ripete, rafforzando la sua presenza nel panorama culturale e universitario locale. L’evento si propone di condividere idee e promuovere la valorizzazione della zona attraverso incontri e interventi pubblici.