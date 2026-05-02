Durante il Concertone dell’Uno Maggio a Taranto, le parole di una relatrice hanno suscitato forti reazioni. La relatrice, durante il suo intervento, ha paragonato la situazione della città a quella di Gaza, scatenando una bufera di commenti e polemiche. La manifestazione, che si svolge tradizionalmente in una cornice di musica e solidarietà, si è trasformata in un momento di accese discussioni politiche e mediatiche.

Il Concertone dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto si trasforma in un caso politico nazionale. A far esplodere le polemiche sono state alcune dichiarazioni pronunciate dal palco, tra cui quelle della relatrice speciale ONU per i territori palestinesi, Francesca Albanese, che ha tracciato un parallelo destinato a far discutere: “A Taranto come a Gaza”. L’intervento si inseriva in un contesto più ampio, legato ai temi del lavoro, dell’ambiente e dei diritti. Albanese ha sottolineato come il Primo Maggio, a suo avviso, debba essere un momento di riflessione più che di celebrazione, richiamando anche la situazione dell’ex Ilva e le morti sul lavoro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Taranto come Gaza”. Francesca Albanese shock dal palco del Concertone, è bufera

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