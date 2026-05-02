Tangenzialina di Bormio dopo l’audizione scontro politico | il Pd chiede lo stralcio decisione al Comune

Giovedì 30 aprile 2026 si è tenuta nella sede della Regione Lombardia un’audizione della Commissione Infrastrutture riguardante la tangenzialina di Bormio e la strada nella piana dell’Alute, richiesta da Fratelli d’Italia per ascoltare le opinioni del territorio. La discussione si è concentrata sulla realizzazione delle opere e le eventuali implicazioni. Dopo l’incontro, il Partito Democratico ha chiesto di stralciare il progetto, lasciando la decisione al Comune.

Si è svolta giovedì 30 aprile 2026, nella sede della Regione Lombardia, l’audizione della Commissione Infrastrutture dedicata alla tangenzialina di Bormio e alla strada prevista nella piana dell’Alute, richiesta da Fratelli d’Italia per ascoltare le posizioni del territorio. Presenti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Tangenzialina di Bormio, il caso arriva in Regione: audizione il 30 aprileLa salvaguardia dei prati stabili della Piana dell'Alute, la necessità di infrastrutture moderne e di uno sviluppo turistico sostenibile approdano in... Vespa rompe il silenzio dopo lo scontro con il politico PD: “È gravissimo”Bruno Vespa interviene pubblicamente dopo il confronto avvenuto nello studio di Porta a Porta con Peppe Provenzano. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Insulti a Bormio per la tangenzialina dell'Alute, Romualdi : Clima inaccettabile; Tangenzialina di Bormio, il progetto divide: in Regione emergono dubbi su costi, impatto e utilità; Tangenzialina di Bormio, Regione Lombardia: La decisione sulla strada dell’Alute spetta al Comune; Tangenzialina di Bormio: la voce della Valtellina in Regione. Tangenzialina di Bormio: in Regione emergono dubbi tinyurl.com/4p66a34t - facebook.com facebook Audizione in Commissione Territorio sulla #tangenzialina di #Bormio con CAL, Italia Nostra #Sondrio e Comitato “Bormini per l’Alute”. Leggi su #LombardiaQuotidiano t.ly/Sz9jP #tangenzialinaBormio #Alute #mobilità #infrastrutture #sostenibilità x.com