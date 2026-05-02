Taglio delle accise proroga per nove giorni Un nuovo decreto per l' estensione al 22 maggio

Il governo ha annunciato che gli sconti sulle accise sui carburanti, previsti fino al 21 maggio, sono stati prorogati di nove giorni e rimarranno in vigore fino al 22 maggio. La decisione è stata ufficializzata con la pubblicazione di un nuovo decreto legge, che anticipa così la fine degli sconti rispetto alla comunicazione precedente.

La proroga al taglio delle accise sui carburanti approvata il 30 aprile 2026 dal Consiglio dei ministri terminerà il prossimo 10 maggio, contrariamente a quanto comunicato inizialmente dal Governo. In seguito al via libera al provvedimento era infatti stato annunciato che lo sconto sui carburanti sarebbe rimasto in vigore sino al prossimo 21 maggio. Tuttavia, con la pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale la durata della misura, nata per attenuare gli effetti del rincaro di benzina e gasolio dopo lo scoppio degli scontri in Iran e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz, è stata ridotta e terminerà il 10...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Taglio delle accise, proroga per nove giorni. Un nuovo decreto per l'estensione al 22 maggio Notizie correlate Taglio delle accise, proroga nel nuovo decreto carburanti: Governo al lavoro sugli aumentiIl Consiglio dei ministri punta a riunirsi venerdì 3 aprile per discutere di elementi urgenti del Paese. Taglio delle accise, da oggi al 10 maggio: un decreto lo estenderà fino al 22Scatta oggi, sabato 2 maggio, il nuovo taglio sulle accise dei carburanti: 20 centesimi sul prezzo del gasolio e 5 centesimi (impatto di 6 centesimi,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Taglio delle accise carburanti: possibili 15 giorni di proroga e più sconto sul gasolio | Quattroruote.it; Carburanti, se salta taglio accise diesel italiano il più caro in Ue; Carburanti: prorogato il taglio delle accise. Ecco i nuovi prezzi; Prorogato il taglio delle accise carburanti. Sì al Piano casa: 100mila alloggi in dieci anni. Sorpresa: la nuova proroga del taglio delle accise (inferiore per la benzina) dura solo fino al 10 maggioIl nuovo taglio delle accise sui carburanti deciso giovedì dal consiglio dei ministri dura solo da oggi, 2 maggio, fino al 10. E non fino al 21 come annunciato nel comunicato diffuso dopo il varo del ... ilfattoquotidiano.it Taglio accise sui carburanti, il giallo della durata fino al 10 maggio. La rabbia del Codacons e il chiarimento del governoDopo l'annuncio del governo di giovedì 30 aprile - contestualmente al Piano Casa - scoppia un piccolo giallo sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti, dopo che la ... leggo.it Taglio delle accise fino al 10 maggio, un decreto ministeriale lo estenderà al 22, dicono fonti di governo. Saranno messi in campo altri 250 milioni di euro. #ANSA x.com Il nuovo taglio delle accise dei carburanti si ferma al 10 maggio (ma sarà esteso) - facebook.com facebook