SuperEnalotto | jackpot da 157,7 milioni ecco i numeri vincenti

Il SuperEnalotto ha raggiunto un jackpot di 157,7 milioni di euro. I numeri estratti sono stati annunciati e sono disponibili per il controllo presso i punti vendita autorizzati o tramite le applicazioni mobili ufficiali. Chi ha acquistato una schedina può verificare subito se ha centrato qualche premio, consultando i numeri estratti e confrontandoli con le proprie combinazioni. La gestione delle vincite avviene attraverso i metodi previsti dalle norme di legge.

? Cosa scoprirai Quali numeri sono stati estratti per il jackpot da 157 milioni?. Come si controllano le vincite tramite smartphone o nei punti vendita?. Chi può ricevere assistenza in caso di dipendenza dal gioco d'azzardo?. Quanto costa partecipare a una giocata massima con i sistemi a caratura?.? In Breve Numeri estratti 7, 58, 60, 79, 84, 86 con Jolly 2 e SuperStar 19.. Ultimo vincitore della sestina registrato nel mese di maggio 2025.. Costo giocata minima 1,5 euro includendo l'opzione SuperStar.. Numero verde nazionale 800 558 822 per supporto contro il gioco d'azzardo.. Il jackpot del SuperEnalotto per il concorso numero 70, previsto per sabato 2 maggio 2026, raggiunge la cifra record di 157,7 milioni di euro per la sestina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperEnalotto: jackpot da 157,7 milioni, ecco i numeri vincenti Notizie correlate SuperEnalotto: jackpot a 144 milioni, ecco i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si sono concluse venerdì 3 aprile 2026 alle ore 22:11:14, definendo i nuovi vincitori e... Leggi anche: Lotto e Superenalotto, estrazioni del 27 aprile 2026: numeri vincenti e jackpot che vola a 156 milioni Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Estrazione Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i numeri vincenti di oggi 30 aprile. Jackpot superlativo schizza a quasi 157 milioni; Superenalotto da brividi, jackpot a 156,8 milioni di euro. A Firenze centrato un 5; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 30 aprile 2026: numeri vincenti e quote; Superenalotto, febbre da jackpot: con 157,7 milioni è il quarto più alto di sempre nella storia. SuperEnalotto, Jackpot da capogiro: 158,7 milioni. Oggi nessun 6ROMA – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto – Superstar numero 70 di oggi, 2 maggio 2026. La combinazione vincente è 7, 58, 60, 79, 84, 86 numero Jolly 2 e numero Superstar 19. Nove punti ‘5’ ... firenzepost.it Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi sabato 2 maggio: i numeri vincentiNuova estrazione per Lotto e Superenalotto oggi, sabato 2 maggio. Il montepremi per questa estrazione è salito a 157,7 milioni di euro dopo che giovedì 30 aprile non è stato messo a segno nessun 6. Ce ... corrieredellumbria.it Superenalotto, i numeri vincenti di oggi - Jackpot da 157,7 milioni - facebook.com facebook