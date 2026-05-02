Nel cuore di un paesaggio carsico si trovano le cripte bizantine della gravina, scavate nella roccia e rimaste intatte nel corso dei secoli. Tra le leggende che avvolgono questa zona, si narra della presenza della Farmacia del Mago Greguro, un luogo misterioso nascosto tra le grotte rupestri. La zona di Stramassafra Underground attira visitatori interessati a scoprire le testimonianze storiche e le storie che si tramandano nel tempo.

? Cosa scoprirai Dove si nasconde la leggendaria Farmacia del Mago Greguro?. Cosa si scopre visitando le cripte bizantine della gravina?. Come si uniscono sport e devozione per il 250° anniversario?. Quali premi attendono i primi iscritti alla camminata?.? In Breve Raduno ore 9 al santuario e camminata di 5 km nel borgo antico.. Percorso include sentiero dei Crucifissi, cripte bizantine e Farmacia del Mago Greguro.. Quota di 10 euro include assicurazione, assistenza medica e ristoro finale.. Primi 150 iscritti ricevono sacca celebrativa e t-shirt dedicata all'evento.. Domenica 10 maggio 2026, Massafra ospiterà la manifestazione Stramassafra Underground per celebrare il cammino tra la gravina e le leggende del Mago Greguro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stramassafra Underground: tra leggende e grotte rupestri

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