Stiller Juventus | dirigenza al lavoro per anticipare la concorrenza e aggirare la clausola Cosa succede e le prossime mosse

Da juventusnews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigenza della Juventus è impegnata a trovare strategie per superare la forte concorrenza e mantenere il mediano in rosa, cercando di evitare che venga attivata la clausola rescissoria. Attualmente, sono in corso discussioni e valutazioni per definire le prossime mosse, con l'obiettivo di preservare il giocatore senza perdere terreno rispetto ad altri club interessati. La situazione rimane sotto attenzione mentre si preparano le decisioni future.

di Luca Fioretti Stiller Juventus, la dirigenza prova ad anticipare la forte concorrenza per evitare la rimozione della clausola rescissoria sul mediano. Il mercato  si accende improvvisamente in vista della caldissima sessione estiva. Secondo le rivelazioni di  Tuttosport,  la dirigenza  della  Juve  si muove in largo anticipo per rinforzare la linea mediana. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di  Angelo Stiller: il centrocampista milita nello Stoccarda e possiede  una clausola  valida solo per l’estero fissata a  36,5  milioni. Questa situazione intriga notevolmente le casse societarie, pronte a investire per garantire a Spalletti  le giuste pedine importanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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