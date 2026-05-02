Stiller Juventus | dirigenza al lavoro per anticipare la concorrenza e aggirare la clausola Cosa succede e le prossime mosse

La dirigenza della Juventus è impegnata a trovare strategie per superare la forte concorrenza e mantenere il mediano in rosa, cercando di evitare che venga attivata la clausola rescissoria. Attualmente, sono in corso discussioni e valutazioni per definire le prossime mosse, con l'obiettivo di preservare il giocatore senza perdere terreno rispetto ad altri club interessati. La situazione rimane sotto attenzione mentre si preparano le decisioni future.