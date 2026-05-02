Stiller Juventus | dirigenza al lavoro per anticipare la concorrenza e aggirare la clausola Cosa succede e le prossime mosse
La dirigenza della Juventus è impegnata a trovare strategie per superare la forte concorrenza e mantenere il mediano in rosa, cercando di evitare che venga attivata la clausola rescissoria. Attualmente, sono in corso discussioni e valutazioni per definire le prossime mosse, con l'obiettivo di preservare il giocatore senza perdere terreno rispetto ad altri club interessati. La situazione rimane sotto attenzione mentre si preparano le decisioni future.
di Luca Fioretti Stiller Juventus, la dirigenza prova ad anticipare la forte concorrenza per evitare la rimozione della clausola rescissoria sul mediano. Il mercato si accende improvvisamente in vista della caldissima sessione estiva. Secondo le rivelazioni di Tuttosport, la dirigenza della Juve si muove in largo anticipo per rinforzare la linea mediana. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Angelo Stiller: il centrocampista milita nello Stoccarda e possiede una clausola valida solo per l’estero fissata a 36,5 milioni. Questa situazione intriga notevolmente le casse societarie, pronte a investire per garantire a Spalletti le giuste pedine importanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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