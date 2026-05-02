Un giudice ha respinto la maggior parte delle accuse di violenza sessuale su minori avanzate contro un cantante noto per essere il frontman di una band famosa. La donna che aveva presentato le denunce affermava di essere stata aggredita sessualmente quando era ancora minorenne, ma le autorità hanno deciso di non procedere con la maggior parte delle accuse. La vicenda riguarda esclusivamente le accuse legali presentate contro l’artista nel corso degli ultimi tempi.

Un giudice ha respinto la maggior parte delle cause per violenza sessuale su minori intentate contro Steven Tyler degli Aerosmith da una donna che sosteneva di essere stata aggredita sessualmente quando era minorenne. Julia Misley ha affermato che il frontman della band di Boston l’aveva “ adescata” e “manipolata” quando era adolescente sostenendo che l ‘artista avesse ammesso la violenza riferendosi a lei come alla sua “sposa adolescente” nella sua autobiografia. Lo scorso 28 aprile, il giudice di Los Angeles Patricia A. Young ha affermato che gran parte della causa, rimandata di decenni, era vietata dalla prescrizione in Massachusetts, dove la coppia ha vissuto per tutti i tre anni della loro relazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Steven Tyler, respinte le accuse di violenza sessuale intentate da una donna

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