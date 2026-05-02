Domenica 3 maggio 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra St. Pauli e Mainz 05, con le formazioni ufficiali ancora da annunciare. La sfida si svolge a tre giornate dalla conclusione del campionato di Bundesliga, con il St. Pauli che cerca punti salvezza davanti al proprio pubblico. Il Mainz 05, già salvo, affronta questa gara senza pressioni, dopo aver raggiunto la tranquillità in classifica.

Mancano 3 giornate alla fine della Bundesliga e il St. Pauli di Blessin cerca punti salvezza in casa contro il Mainz 05 ormai salvo. I kiezkicker hanno ceduto 2 a 0 in casa dell’Heidenheim rimettendo in corsa pure il fanalino di coda del campionato, con i giochi completamente riaperti. 3 squadre in 4 punti per un posto playout con la salvezza diretta a 5 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Pauli-Mainz 05 (domenica 03 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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