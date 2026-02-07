Sport in tv oggi sabato 7 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 7 febbraio, gli sportivi italiani avranno una giornata intensa da seguire. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con le prime assegnazioni di medaglie, ma non sono gli unici eventi in programma. In tv e streaming, ci sono diverse discipline che tengono alta l’attenzione, tra gare di sci, pattinaggio e altre specialità invernali.

Oggi sabato 7 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che entreranno a tutti gli effetti nel vivo con l'assegnazione delle prime medaglie, ma il programma è decisamente molto interessante anche al di fuori del ghiaccio e della neve a cinque cerchi. L'Italia esordirà nel Sei Nazioni di rugby affrontando la Scozia, si disputeranno le finali dei tornei tennistici femminili della settimana e proseguirà il turno preliminare della Coppa Davis. Si aprono i Mondiali di cricket T20 (format che sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028), mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi tra UAE Tour femminile, Etoile de Besseges, Volta Comunitat Valenciana.

