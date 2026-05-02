Lutto nel mondo dello Sport | 59 anni muoro Alex Zanardi

È deceduto a 59 anni l’ex pilota e atleta paralimpico, noto per la sua carriera nel motorsport e per le imprese nel mondo dello sport paralimpico. La notizia ha suscitato grande commozione tra appassionati e colleghi, dato il suo ruolo come figura di riferimento nel settore. La sua vita è stata segnata da sfide e successi, diventando simbolo di determinazione e resilienza. La scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo sportivo.

Alex Zanardi: un leone che ha insegnato la vita.. Ci sono notizie che si fa fatica a leggere, ci sono articoli che nascono dalle tante emozini provate da chi ha fatto dei motori, la sua unica ragione di vita. Alex Zanardi è stato uno di quei leoni che ha insegnato la vita, che ha insegnato a vivere. Nel 2001, a seguito di un terribile incidente, il pilota bolognese aveva subito l’amputazione delle gambe. Tutti lo davano per finito, in molti pensavano che la sua carriera fosse finita. Alex Zanardi non era una persona qualunque e da quell’incidente ha saputo reinventarsi una nuova carriera sportiva. Zanardi, si era dedicato al paraciclismo, faccendolo a modo suo, mettendoci anima e corpo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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