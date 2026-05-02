Sparatoria a Palermo spunta un' altra vittima | donna grave colpita da proiettili e schegge

A Palermo, nella giornata di giovedì scorso, si è verificata una sparatoria in via Montalbo. Durante l’evento, una donna è stata colpita da proiettili e schegge, rimanendo in condizioni gravi. La vittima, identificata come M., è stata trasportata in ospedale e si trova in prognosi riservata. La polizia sta conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Nella sparatoria di giovedì scorso in via Montalbo, a Palermo, è rimasta ferita per errore anche una donna, M.M. di 67 anni, raggiunta da colpi d'arma da fuoco che erano stati esplosi contro Danilo D'Ignoti, 37 anni, colpito mentre usciva dalla macelleria che si trova ad angolo con via Marvuglia. La donna era da poco uscita di casa, stava camminando sul marciapiede quando è stata raggiunta dal colpo vagante al gluteo destro e da una scheggia metallica nella coscia sinistra. E' ricoverata nel reparto di chirurgia a Villa Sofia, sarà operata per la rimozione dei proiettili. "Oltre all'ogiva nel femore, ci sono altre schegge nella gamba, segno che è stata raggiunta di rimbalzo anche da frammenti di altri proiettili", dicono i medici.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sparatoria a Palermo, spunta un'altra vittima: donna grave colpita da proiettili e schegge Palermo, spari in strada: ferita donna - 1mattina News 22/12/2025 Notizie correlate Terribile sparatoria, proiettili sulla folla di turisti. Bilancio graveIl sole sorgeva alto sopra l’altopiano, proiettando ombre lunghe e nitide che accarezzavano le pietre millenarie cariche di segreti. Colpita da un grave malore: donna portata alla Poliambulanza con l'elisoccorsoUn grave malore ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso nel primo pomeriggio di sabato a Breno. Contenuti di approfondimento Sparatoria a Palermo, spunta un'altra vittima: donna grave colpita da proiettili e scheggeNella sparatoria di giovedì scorso in via Montalbo, a Palermo, è rimasta ferita per errore anche una donna, M.M. di 67 anni, raggiunta da colpi d'arma da ... gazzettadelsud.it Palermo, sparatoria in via Montalbo: ferito si presenta in ospedale, indagini in corsoÈ ancora avvolta nel mistero la sparatoria avvenuta in via Montalbo, a Palermo, nella zona dei cantieri navali. meridionews.it