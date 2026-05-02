L'allenatore della Juventus ha confermato che Yildiz farà parte della squadra e che la sua gestione viene curata attentamente per il bene del giocatore. Nel frattempo, ha commentato anche sulla questione arbitrale, sottolineando la necessità di ristabilire un po’ di ordine in campo. Spalletti, invece, ha espresso fiducia per la presenza di Yildiz, sottolineando che non ci sono dubbi sulla sua partecipazione alla prossima partita di Champions.

L'allenatore della Juventus "Arbitri? Bisogna ricreare un po' di ordine" TORINO - "La gestione di Yildiz viene fatta a 360 gradi per la salute del ragazzo. Lui sa quanto è importante per noi. Ha avuto questa piccola infiammazione che può peggiorare o migliorare. Negli ultimi allenamenti è andato molto bene, non avverte nessun dolore e non abbiamo dubbi su quella che sarà la sua presenza nella partita". Alla vigilia della sfida contro il Verona, in programma domani alle 18 allo Stadium, Luciano Spalletti fa il punto in conferenza stampa sulle condizioni della squadra. Il tecnico bianconero ridimensiona il peso della matematica nella corsa europea: "Il raggiungimento del quarto posto non è un'etichetta aritmetica, lo raggiungi perché mantieni un livello.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "Yildiz non è in dubbio, ci sarà. Pensiamo alla Champions"

TICKET SPALLETTI YILDIZ PER IL FUTURO MA LA STAGIONE È LUNGA, FUTURO KOLO IN 48 ORE MOMBLANO GJUST

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#Spalletti pre #JuveVerona bacchetta i suoi: "Col #Milan ci siamo adattati a loro e questo non mi piace". Coccole per #Yildiz: "Domani ci sarà, sono fortunato ad allenarlo". Sul futuro di #Vlahovic: "Se vuole restare Penso di sì, ha il ghigno giusto" #Juventus x.com