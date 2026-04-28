Il governo sta valutando una proroga del taglio delle accise sulla benzina e sul diesel che scadrà dopo il primo maggio. L’ipotesi prevede che la misura venga mantenuta, almeno temporaneamente, solo per i camionisti o per le persone con un Isee fino a 15 mila euro. La decisione arriva in un momento di tensione sui costi dei carburanti e delle risorse disponibili per farvi fronte.

Il governo è a caccia di risorse per prorogare il taglio delle accise su benzina e diesel. Una missione non semplice e contro il tempo. L’1 maggio scade la misura precedente introdotta il 18 marzo, quella dello sconto di 24,4 centesimi su un litro di carburante. L’ipotesi più probabile è che stavolta non ci sarà una riduzione di prezzo per tutti, ma solo per alcune categorie, ossia i camionisti e le persone che hanno un Isee pari o inferiore a 15mila euro. Taglio accise benzina e diesel: il piano del governo L'opzione del bonus benzina per chi ha l'Isee fino a 15mila euro Il governo alla ricerca di risorse Taglio accise benzina e...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taglio accise benzina e diesel, ipotesi proroga dopo l'1 maggio solo per camionisti o Isee fino a 15 mila euro

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