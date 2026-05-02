Sondrio punta sull’autunno | maxi evento tra Formaggi in piazza e Wine Trail

Il Comune di Sondrio ha annunciato un grande evento autunnale, che si svolgerà tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, con l’obiettivo di valorizzare i colori, i sapori e le tradizioni della stagione. L’iniziativa, che ha ricevuto un finanziamento di 42 mila euro dalla Regione Lombardia, prevede una serie di attività tra cui “Formaggi in piazza” e il Wine Trail, volte a promuovere il territorio e le sue produzioni.

Colori, sapori e tradizioni per rilanciare l’autunno sondriese: è questo l’obiettivo del progetto del Comune di Sondrio premiato da Regione Lombardia con un contributo di 42 mila euro, destinato alla realizzazione di un grande evento tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, costruito.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Torna la Valtellina Wine Trail. Di corsa tra vigneti e cantineIl numero di pettorali aumenta di anno in anno, al pari della popolarità dell’evento, ma il click day si avvicina e per non restare fuori conviene... Valtellina Wine Trail: sta per partire la corsa al pettoraleRigamonti Valtellina Wine Trail non si ferma e, per l'edizione 2026, alza l'asticella portando il limite massimo a 4. Tutti gli aggiornamenti Valtellina Wine Trail quota quattromila: click day venerdì 1. maggioNon è mai... troppo presto per fissare uno degli appuntamenti più importanti della seconda parte del calendario della corsa in natura: stiamo naturalmente parlando di Rigamonti Valtellina Wine Trail. sportmediaset.mediaset.it Valtellina Wine Trail, nove giorni tutti di corsa: Vittorio Brumotti e Cristina D’Avena esaltano il pubblico nel gran finaleSondrio, 11 novembre 2025 – Ogni anno cerchiamo di migliorarci e alzare l’asticella: vedere nel gran finale anche così tanti bambini e famiglie riunite è fantastico, significa che siamo sulla buona ... ilgiorno.it