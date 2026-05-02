Sondrio punta sull’autunno | maxi evento tra Formaggi in piazza e Wine Trail

Il Comune di Sondrio ha ricevuto un contributo di 42 mila euro dalla Regione Lombardia per organizzare un grande evento tra fine ottobre e inizio novembre. L’iniziativa prevede un programma che include “Formaggi in piazza” e il Wine Trail, due manifestazioni che valorizzano i prodotti locali e le tradizioni autunnali della zona. L’obiettivo è promuovere le caratteristiche stagionali attraverso eventi dedicati a sapori e colori dell’autunno.

Colori, sapori e tradizioni per rilanciare l’autunno sondriese: è questo l’obiettivo del progetto del Comune di Sondrio premiato da Regione Lombardia con un contributo di 42 mila euro, destinato alla realizzazione di un grande evento tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, costruito.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Torna la Valtellina Wine Trail. Di corsa tra vigneti e cantineIl numero di pettorali aumenta di anno in anno, al pari della popolarità dell’evento, ma il click day si avvicina e per non restare fuori conviene... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sondrio punta sull’autunno: maxi evento tra Formaggi in piazza e Wine Trail. Valtellina Wine Trail quota quattromila: click day venerdì 1. maggioNon è mai... troppo presto per fissare uno degli appuntamenti più importanti della seconda parte del calendario della corsa in natura: stiamo naturalmente parlando di Rigamonti Valtellina Wine Trail. sportmediaset.mediaset.it Valtellina Wine Trail, nove giorni tutti di corsa: Vittorio Brumotti e Cristina D’Avena esaltano il pubblico nel gran finaleSondrio, 11 novembre 2025 – Ogni anno cerchiamo di migliorarci e alzare l’asticella: vedere nel gran finale anche così tanti bambini e famiglie riunite è fantastico, significa che siamo sulla buona ... ilgiorno.it