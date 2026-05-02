Sondaggio BiDiMedia | Martella avanti Martini e Boldrin sopra il 3%

Il 30 aprile, BiDiMedia, un istituto che si occupa di sondaggi politici, ha diffuso i risultati relativi alle prossime elezioni comunali del 2026. Secondo l’indagine, il candidato Martella si trova in testa con una percentuale di consenso superiore agli altri, mentre sia Martini che Boldrin superano il 3 per cento. I dati forniscono un quadro delle preferenze attuali degli elettori in vista delle consultazioni future.

Il 30 aprile BiDiMedia, istituto specializzato in sondaggi politici, ha pubblicato i risultati di un suo sondaggio sulle elezioni comunali 2026. Le interviste (800) sono state realizzate tra il 27 e 29 aprile secondo criteri di rappresentanza statistica riconosciuti, e danno un quadro.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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Sondaggio BiDiMedia - Venezia Martella (Campo Largo) è avanti al 1°turno Martini (civico) e Boldrin (Ora!) attorno al 3% - facebook.com facebook