Siracusa sequestrato l’Ape per turisti | guida senza patente

Durante un controllo nel centro di Siracusa, sono state riscontrate irregolarità su un veicolo destinato ai turisti. L’Ape, un mezzo utilizzato per escursioni, è stato sequestrato. È stato accertato che la persona alla guida non possedeva la patente richiesta per condurre il veicolo. Le autorità hanno eseguito i controlli e hanno evidenziato la mancanza dei documenti necessari per la guida.

? Cosa scoprirai Come sono state scoperte le irregolarità durante il controllo nel centro?. Chi guidava il mezzo senza avere la patente necessaria?. Perché l'Ape calessino non poteva essere usato per il noleggio?. Quali sono le conseguenze legali previste per il sequestro del veicolo?.? In Breve Veicolo privo di revisione obbligatoria per la sicurezza stradale nel centro storico.. Conducente senza patente necessaria per il trasporto turistico nei vicoli cittadini.. Possibile confisca dell'Ape calessino a seguito del sequestro della Polizia Municipale.. Controlli mirati per garantire standard di sicurezza nel settore del noleggio locale.. La Polizia Municipale ha effettuato un controllo nel centro storico di Siracusa, portando al sequestro di un Ape calessino utilizzato per il noleggio con conducente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siracusa, sequestrato l’Ape per turisti: guida senza patente Notizie correlate Panico tra la folla, senza patente e a folle velocità si schianta su un'auto: alla guida un ragazzo senza patenteMomenti di forte tensione durante la ‘Notte Colorata’, evento che ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria presenza di... Alla guida con patente falsa, 30enne denunciato e veicolo sequestratoNella serata del 25 aprile, intorno alle 22, una pattuglia della Polizia locale di Modena, impegnata in attività di controllo della circolazione... Contenuti di approfondimento Si parla di: Controlli in Ortigia ai servizi per turisti, sequestrato apecalessino. Siracusa, sequestrata area a ridosso del mare per imbarcazioni: due indagati per bancarotta fraudolentaLe Fiamme gialle hanno posto sotto sequestro un’area alle porte della città dal valore stimato di circa 500mila euro ... lasicilia.it Siracusa, bancarotta fraudolenta: sequestrata area da 500mila euroSIRACUSA – Sequestrata un’area destinata al rimessaggio nautico del valore di circa 500mila euro nell’ambito di un’indagine per bancarotta fraudolenta. Il ... newsicilia.it