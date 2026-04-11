Dopo aver raggiunto le finali per tre anni consecutivi, il calcio italiano si trova ora in una fase di declino, con risultati peggiorati e prestazioni deludenti. La recente eliminazione dalle coppe europee rappresenta un nuovo fallimento per le squadre del nostro paese, che mostrano evidenti segnali di difficoltà e involuzione rispetto al passato. Questa situazione si inserisce nel quadro di una serie di risultati negativi che preoccupano gli addetti ai lavori.

Si può credere ai miracoli, la storia dello sport ne è piena, ma è molto probabile che la campagna europea 2025-26 dell’Italia si sia conclusa virtualmente giovedì. L’andata dei quarti di Europa e Conference League ha evidenziato per l’ennesima volta l’inferiorità dei nostri club rispetto a quelli inglesi: il Bologna e la Fiorentina, seppur alla fine di due partite molto diverse, hanno largamente ceduto ad Aston Villa e Crystal Palace ed è difficile ipotizzare una rimonta giovedì prossimo. Pochi giorni dopo la clamorosa sconfitta nei playoff contro la Bosnia, che ci lascia fuori dal terzo Mondiale consecutivo, il calcio italiano si confronta con un altro risultato pessimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre anni fa giocavamo tutte le finali, ora è un disastro: dietro un altro passo indietro del calcio italiano

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