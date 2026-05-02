Sindaci contro la ' calderonata' che penalizza i Monti Dauni | Lasciateci la speranza di poter vivere ancora qui
Mercoledì 29 aprile si è svolto un dibattito in sala stampa alla Camera dei Deputati sulla nuova legge sulla montagna. Durante l'incontro, il sindaco di un comune dei Monti Dauni ha espresso preoccupazione per le conseguenze della cosiddetta 'calderonata', una misura che, a suo dire, penalizza i territori montani. Con un appello diretto, il primo cittadino ha chiesto di poter continuare a vivere e lavorare in quelle aree.
“Lasciateci la speranza di poter continuare a vivere in questi territori”. Con questo accorato appello, il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, ha concluso il suo intervento presso la sala stampa della Camera dei Deputati, dove mercoledì 29 aprile si è discusso della nuova legge sulla montagna.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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