Simbolotto estrazione di oggi 7 febbraio 2026 | Lotto

Questa sera alle 20 si tiene l’estrazione del Simbolotto. Il gioco, collegato alle estrazioni del Lotto, si svolge quattro volte a settimana, e oggi 7 febbraio 2026 i giocatori aspettano di scoprire se avranno vinto. L’estrazione si svolge regolarmente come ogni volta, con molte persone in attesa di conoscere i numeri fortunati.

Estrazione Simbolotto di oggi, 7 febbraio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 7 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l'estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di febbraio la ruota associata al gioco è quella di Cagliari.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 7 Febbraio 2026

