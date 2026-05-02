Sicurezza a Bari e in provincia | Segnali preoccupanti necessario consolidare e rafforzare l’azione dello Stato

La Segreteria Regionale COSAP Puglia ha commentato gli ultimi episodi di cronaca verificatisi a Bari e nella provincia, sottolineando la necessità di mantenere un presidio costante sul territorio. La nota evidenzia segnali preoccupanti riguardo alla sicurezza locale e invita a rafforzare l’azione delle autorità dello Stato per garantire maggiore controllo e tutela. La situazione attuale richiede interventi strutturati e un impegno continuo per fronteggiare le criticità.

La Segreteria Regionale COSAP Puglia, alla luce dei recenti episodi di cronaca registrati a Bari e nella sua provincia, esprime attenzione e preoccupazione per un contesto che continua a richiedere un presidio costante e strutturato del territorio. Gli eventi verificatisi negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Baritoday.it

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