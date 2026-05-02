Si ferisce nell' orto e contrae il tetano 86enne in Rianimazione

Un'ottantaseienne è stata ricoverata in terapia intensiva dopo aver contratto il tetano. La donna si è recata al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Schiavonia il primo maggio, lamentando un blocco della mandibola che le impediva di aprire la bocca. La diagnosi di tetano è stata confermata dai medici, che hanno avviato le cure necessarie. La paziente si trova attualmente in condizioni di massima gravità.

Un caso di tetano è stato diagnosticato nella provincia euganea. Una donna di 86 anni si è rivolta nella giornata di venerdì 1 maggio al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Padova Sud, a Schiavonia, con un iniziale trisma, cioè un blocco della mandibola che le impediva di aprire correttamente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Si ferisce nell’orto con la motosega e muoreUna mattinata di lavoro nell’orto si trasforma in tragedia nelle campagne di Bussero. Meloni rivendica il viaggio nel Golfo: “Se qui la produzione si contrae o si ferma, potremmo non avere l’energia necessaria in Italia”“In Patria come nelle missioni internazionali, il nostro lavoro ha una bussola precisa: difendere l’interesse nazionale“. Altri aggiornamenti Si parla di: Bussero 75enne muore dissanguato mentre lavora nel suo orto. Si ferisce nell'orto e contrae il tetano, 86enne in RianimazioneLa donna, ora in condizioni stabili, si è presentata al Pronto soccorso di Schiavonia con blocco della mandibola e rigidità muscolare. L’Ulss 6 invita anziani e persone impegnate in giardinaggio o lav ... padovaoggi.it Tetano, 86enne in rianimazione: si era ferita nell'orto. «Controllate i richiami della vaccinazione» VIDEOPADOVA - Un caso di tetano è stato riscontrato nella Bassa Padovana in una donna di 86 anni, attualmente ricoverata in rianimazione dopo essersi procurata una ferita lavorando ... ilgazzettino.it