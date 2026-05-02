Si copre il volto alla vista della pattuglia | trovato con droga e gioielli d’oro denunciato un 23enne

Nel primo pomeriggio di giovedì 30 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova hanno effettuato un controllo in via Annibale da Bassano, all’angolo con via Tunisi. Durante l’atto, una persona si è coperta il volto alla vista della pattuglia. È stato trovato in possesso di droga e alcuni gioielli d’oro, portando alla denuncia del giovane di 23 anni coinvolto.

Un controllo di routine si è trasformato in una denuncia per droga e ricettazione. È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 30 aprile, in via Annibale da Bassano, all’angolo con via Tunisi, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova hanno fermato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Alla vista dei carabinieri prova a fuggire ferendone uno, trovato con gli stupefacenti: giovane denunciatoNel primo pomeriggio di martedì 3 marzo, dopo una segnalazione, i carabinieri della Stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore, hanno controllato... Tenta di evitare il controllo in via Anzani: trovato con droga e contanti, denunciatoControlli sul territorio nel pomeriggio di ieri a Como, dove la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino nigeriano di 37 anni,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Per il compleanno di Carlo Gustavo di Svezia la famiglia reale sceglie tutte le sfumature di blu. Compresa la principessa misteriosa che si copre il volto con un cappello; Blitz di Banksy a Londra, nuova statua a Waterloo Place; Video. Banksy conferma nuova statua: folla nel centro di Londra; Banksy è tornato con una statua. Germania, divieto parziale burqa: No a ciò che copre il voltoRoma, (askanews) – La Germania si orienta verso un parziale divieto del burqa. Una decisione che si inserisce all’interno del dibattito sull’integrazione dei musulmani nel Paese dopo gli attacchi ... affaritaliani.it Olly si commuove sul palco, ma il web lo smaschera: «Le lacrime non ci sono»Un momento che doveva essere super emozionante e che invece finisce sotto la lente dei social. Protagonista Olly, durante il concerto all’Inalpi Arena. Il cantante si ferma, si copre il volto con il ... ilmattino.it | Nainggolan a Sky: “Io o McTominay Io tutta la vita. Non è un giocatore che mi piace. È un giocatore che fa tanti gol, ma nel gioco per me è un giocatore normale. Se vai a vedere le sue stagioni ti farà sempre 12/13/14 gol, copre campo, corre tanto, ma qua x.com Garnier Olia Tinta Capelli Senza Ammoniaca, Copre il 100% dei Capelli Bianchi A soli 6,41€ invece di 8,90€ (-28%) https://amzn.to/3PiywIB 4168 Recensioni: 4.4 / 5.0 Venduto e spedito da Amazon #solocodiciscontoitalia #pubblicità - facebook.com facebook