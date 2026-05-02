Sfregiato con un coccio di bottiglia giovane portato in ospedale

Nel primo pomeriggio di sabato 2 maggio 2026, un giovane è stato soccorso in corso Marconi alla Foce dopo essere stato ferito con un coccio di bottiglia. L'ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è arrivata sul posto poco dopo le 13 e ha trasportato il ragazzo in ospedale. La chiamata di emergenza è stata registrata in codice giallo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Poco dopo le 13 di sabato 2 maggio 2026 l'ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in corso Marconi alla Foce per un'aggressione.Un ragazzo italiano di 19 anni è stato colpito, per motivi da chiarire, con una bottiglia di vetro rotta, subendo un taglio sulla.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Guardie giurate colpite con un coccio di bottiglia in ospedale a Salerno, uomo ubriaco arrestatoEseguito un arresto per aggressione e lesioni personali aggravate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Tenta una rapina con un coccio di bottiglia: “Siete tutti razzisti, datemi tutto”Sono le 10 del mattino quando un 35enne impugna un coccio di bottiglia e lo punta contro la gola della dipendente di un bar in corso Meridionale. Contenuti e approfondimenti Ragazzo sfregiato al volto con un coccio di bottigliaUn ragazzo italiano di 19 anni è stato sfregiato con un coccio di bottiglia verso le 13 di oggi, nel quartiere residenziale della Foce. Il ragazzo è stato ferito da un altro giovane che poi è riuscito ... ansa.it Foce, ragazzo di diciannove anni sfregiato da un coetaneo con un coccio di bottigliaÈ successo oggi intorno alle 13. Sul posto i militi della Croce Bianca Genovese che hanno trovato la vittima dell'aggressione a terra ... lavocedigenova.it