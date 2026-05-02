Durante la 35ª giornata di Serie A, il Napoli ha pareggiato 0-0 contro il Como nella sfida giocata allo stadio Sinigaglia. Gli azzurri, con questo risultato, mantengono la posizione in zona Champions League. La partita si è conclusa senza reti e si è giocata in un clima di tensione, con poche occasioni da rete da entrambe le parti. La squadra ospite ha tentato di sbloccare il risultato nel secondo tempo, senza riuscirci.

Gli azzurri difendono la zona Champions. Napoli. Per questa 35° giornata di Serie A gli uomini di Conte sono partiti con due consapevolezze: tornare a casa con i tre punti avrebbe dato uno sprint in più essenziale per affrontare al meglio i prossimi incontri e che quella con il Como sarebbe stata una sfida tosta. Si è concluso senza reti, 0-0, il match tra i partenopei e la squadra di Fabregas che inizia subito con il piede giusto facendo capire che non avrebbe mollato di un centimetro. Nel primo tempo il Como attacca ed in più di un’occasione mette in difficoltà il Napoli che solo nei secondi 45 minuti di gioco fa sognare i tifosi napoletani con il palo di Politano.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Serie A, il Napoli pareggia al Sinigaglia: 0-0 contro il Como

Portieri sugli scudi - Carlo Racconta

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