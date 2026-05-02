Scontro in Piazza Micheli auto della Finanza finisce sulla rotatoria dei Quattro Mori | tre feriti

Nella notte tra venerdì e sabato, alle prime ore del mattino, si è verificato un incidente sulla rotatoria dei Quattro Mori. Un'auto della guardia di finanza è uscita di strada dopo uno scontro con un'altra vettura, finendo sulla rotatoria e colpendo un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno portato tre persone in ospedale.

Incidente stradale intorno alle 1 di questo sabato 2 maggio alla rotatoria dei Quattro Mori, dove un’auto della guardia di finanza è finita sulla rotatoria in seguito allo scontro con un'altra vettura, urtando poi anche un palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenute tre ambulanze.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Incidente sulla Pontina, scontro fra quattro auto: tre feriti, tra cui due bambiniIl sinistro si è verificato all'altezza del territorio di Latina, al chilometro 78. Leggi anche: Scontro tra due auto sulla Follonata, tre feriti